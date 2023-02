Travolto da una valanga sul Cristallo, è morto lo scialpinista francese

CORTINA - E' morto nella notte lo scialpinista francese, coinvolto dalla valanga che si è staccata venerdì pomeriggio, mentre con una comitiva di connazionali stava scendendo dal Cristallo. L'uomo era stato ricoverato in condizioni disperate all'ospedale di Trento dove c'era stata subito l'attivazione della circolazione extracorporea necessaria per il riscaldamento. Ma non ce l'ha fatta ed è morto: troppo gravi le sue condizioni di salute dopo esser stato sepolto sotto due metri di neve.

Intanto i militari della Guardia di finanza stanno ricostruendo l'accaduto, e stendendo l'informativa che verrà poi depositata in procura. Resta da capire infatti se possano esserci responsabilità per il distacco.

La dinamica dell'incidente da una prima ricostruzione è la seguente. Due dei nove sciatori che erano nel gruppo, non appena entrati nel canale di Val Pra Del Vecia, a circa 2mila metri di quota, sono stati travolti dal distacco: uno ha perso gli sci ed è riuscito a rimanere fuori, l'altro, un 35enne, è stato trascinato per oltre 500 metri. L'allarme è scattato verso le 15.10 di venerdì 3 febbraio: sul posto l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore, che ha sbarcato equipe sanitaria, unità cinofila e tecnico di elisoccorso e personale del Soccorso alpino di Cortina e della Guardia di finanza con un'altra unità cinofila.