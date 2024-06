VAL DI ZOLDO - È rimasto esposto per non più di mezzora, ma qualcuno ha fatto in tempo a fotografarlo e l'istantanea è arrivata sui cellulari di mezza valle di Zoldo. Ieri, 13 maggio, mattina a Mareson, proprio davanti a un edificio che da tempo un buon numero di valligiani critica per il suo profilo poco conforme all'architettura locale e per la sua grandezza, è comparso un grande pezzo di stoffa con la scritta fatta con bombolette spray di tre colori diversi: "Avete deturpato la nostra montagna Vergogna!". Probabile che sia stato lì collocato nella notte. Nel breve testo, la prima "A" di montagna è in realtà il simbolo dell'anarchia. Ed è anche per questo, riferisce il sindaco Camillo De Pellegrin, che i Carabinieri della stazione di Forno hanno subito aperto delle indagini.

LA PROTESTA

Il malumore esiste. Dice infatti una persona che chiede di rimanere anonima: «L'edificio si trova in un contesto molto caratteristico, in piazza San Valentino, a Mareson, proprio di fronte all'omonima chiesetta. E ai più appare come un bunker, un blocco di cemento bruttissimo da vedere, in netto contrasto con il paesaggio alpino e della frazione, caratterizzata da case antiche dai caratteristici tabià. Più in generale, sempre nella medesima frazione di Mareson, buttano giù case del 1600». Ma non è questo il caso. Senz'altro il dibattito attorno all'edificio di nuova costruzione, eretto dopo la demolizione di uno precedente che nel corso degli anni ha fra l'altro ospitato anche una macelleria, è acceso da tempo. Interpellati, ciascuno per le proprie competenze, a stretto giro di posta arrivano le precisazioni sia del sindaco sia dei due progettisti.

PAROLA DEL SINDACO

Il primo cittadino De Pellegrin spiega: «Sono due gli edifici, uno di fianco all'altro, del medesimo proprietario. Su uno di essi, un edificio storico ancora in piedi, vi è un grado di protezione tre e se verrà abbattuto esso dovrà essere ristrutturato rispettando tale grado di protezione. Il secondo invece non aveva alcuna norma a tutelarne la protezione, nessun vincolo paesaggistico, perché così prevede la legge per gli edifici in zone omogenee ricadenti in area A alla data del 1985; è proprio questo secondo a essere stato abbattuto e a provocare, da tempo, un certo dibattito che ha generato opinioni diverse. Io non esprimo giudizi estetici e personali, ma cerco di difendere il patrimonio esistente, chiarisco solamente che il comune non aveva strumenti per opporsi e bloccare il progetto».

I PROGETTISTI

Gli architetti Matteo Sartori e Valentino Nicola, i due progettisti dello studio Clinicaurbana di Treviso, rispondono, pur in maniera concisa, alle polemiche che ieri si sono fatte ancora più evidenti. Lo fanno proprio a partire dallo striscione notato nelle prime ore della giornata a Mareson. «L'architettura è un fatto pubblico e dunque si espone alle diverse posizioni di chi compone la nostra società. Il progetto è un'iniziativa privata ed è stato elaborato rispettando il quadro normativo vigente». Alla richiesta di quale sia il loro giudizio a proposito dei malumori di chi contesta la struttura dicendo che è brutta e non inserita nel contesto paesaggistico, replicano così: «L'edificio sostituisce una preesistenza abbandonata a rischio di crollo, senza particolari valori sul piano architettonico, non vi è dunque consumo di suolo né perdita di testimonianze importanti. C'è la volontà di instaurare un dialogo tra l'architettura dei nostri giorni, che adotta un linguaggio diverso da quella tradizionale, e il contesto storico e paesaggistico, dai quali essa attinge e reinterpreta gli elementi. Il futuro dell'architettura alpina non può essere la semplice riproposizione di forme del passato, generate da altri presupposti tecnologici, culturali ed economici".