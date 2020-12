VAL DI ZOLDO - Niente. Per la 251 della Val di Zoldo non c’è ancora una data di riapertura. Slitta ancora una volta la fine del cantiere lungo la provinciale chiusa dal 5 dicembre, da quando una frana ha mosso il versante scaricando materiale sulla carreggiata e rendendo instabile una corsia. Le speranze degli zoldani si sono arenate ieri nell’annuncio diffuso dal loro sindaco, Camillo De Pellegrin, attraverso i social. Per giorni i residenti si sono appesi alle parole dell’ad di Veneto Strade, Silvano Vernizzi, e sulla promessa di riuscire a far ripartire la viabilità entro la fine dell’anno, ma il sopralluogo di ieri mattina non ha lasciato dubbi e il primo cittadino ha preferito far sapere subito alla sua comunità lo stato delle cose. “Veneto Strade ad esito dei sopralluoghi ha comunicato che la viabilità resterà chiusa ancora una settimana per completare le lavorazioni di messa in sicurezza del versante a monte – le parole di De Pellegrin -. Molto dipenderà dalle condizioni meteo. La strada resterà aperta solo per emergenze sanitarie (ambulanza o scorta da parte delle forze dell’ordine) o altri soccorsi come i vigili del fuoco. Ricordo che è severamente proibito transitare oltre le barriere collocate dopo la galleria San Giovanni e a Mezzocanale e che non è competenza di questo Comune concedere autorizzazioni, tranne i casi citati per cui è già stato concordato il transito con Veneto Strade”. Il cantiere si prolungherà, era inevitabile, a causa della neve. La maxi nevicata dei giorni scorsi ha naturalmente rallentato le operazioni lungo il versante, benchè i lavori non si siano quasi mai fermati nonostante le condizioni meteo avverse. Ieri, a malincuore, anche Vernizzi ha confermato che no, il 30 non si transiterà per la 251. “Non ce la facciamo per il 30 – ha dichiarato -. Adesso di previsioni sui tempi però non ne faccio più. Dico solo che ci servono sette giorni di lavoro senza neve per poter riaprire la strada. Stiamo lavorando lo stesso ma rallentati”. Mancano da mettere in parete i chiodi per fissare il versante, e finché c’è neve non si riescono a piantare, e poi da stendere la rete per proteggere definitivamente la strada dalla caduta di materiale. Intanto ieri è stata un’altra giornata campale per Val di Zoldo, con i mezzi di soccorso costretti ugualmente a transitare lungo la provinciale, scortati dalla polizia locale e con la popolazione sempre più insofferente per il protrarsi del disagio proprio nel pieno delle festività, quando anche le seconde case sono al completo e il paese ha parecchi più abitanti rispetto al resto dell’anno.

