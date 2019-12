​Val di Zoldo, B&B Colcerver costretto a chiudere: impossibile lavorare, manca l'acqua

di Alessia Trentin

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VAL DI ZOLDO (BELLUNO) -. E le cisterne di casa vanno riempite quotidianamente. Ilmolla. Chiude la storica attività che da dieci anni resisteva nel piccolo abitato della Val di Zoldo. Un mucchietto di case sparse, diverse ben ristrutturate, dove nella maggior parte dell'anno i residenti fissi sono due. «Ma nei periodi di ferie spiega Massimo Ferasin, il proprietario dell'attività in via di chiusura arriviamo a essere anche in sessanta». E qui sta uno dei problemi che hanno portato la famiglia Ferasin ad alzare bandiera bianca. Manca il collegamento all'acquedotto, questo da sempre. Di conseguenza i residenti e i proprietari di seconde case si collegano alla fontana del borgo per portare l'acqua nelle case. Ma il bene prezioso scarseggia e nei momenti di alta stagione al disagio di doversi servire delle cisterne sistemate nel giardino di casa si aggiunge il rischio di restare da un momento all'altro con i rubinetti a secco.