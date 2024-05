Val Canzoi, riapre lo storico ristorante Orsera: nuova gestione e novità

CESIOMAGGIORE (BELLUNO) - Ha riaperto i battenti venerdì sotto la gestione di Stefano Rossi il locale di Orsera in Val Canzoi. Una riapertura importante in quanto garantisce alla valle del comune di Cesiomaggiore di avere un presidio durante la stagione estiva, quando si registra il maggior afflusso di persone e turisti.



Chiosco e area camper



Nei mesi scorsi, l'Amministrazione comunale di Cesiomaggiore ha aperto il bando per affidare la gestione del chiosco dove viene attualmente fatta la parte ristorativa, la casetta accessibile che si compone di due appartamenti da 4 persone ciascuno e l'area camper. «Siamo soddisfatti di com'è andato il bando per la gestione di Orsera che è stato strutturato in maniera intelligente, dando un anno e mezzo di contratto, che va a coprire le due stagioni estive 2024 e 2025 afferma il sindaco di Cesio Carlo Zanella -.

Ad aggiudicarsi il bando Stefano Rossi di Feltre, una persona che ha già un'importante esperienza di gestione di locali pubblici e che quindi sa benissimo ciò che serve per poter dare accoglienza ed ospitalità alle persone che transitano in Val Canzoi». L'aspetto che tiene a sottolineare il primo cittadino è che il nuovo gestore «si è reso disponibile ad organizzare tutta una serie di attività per invogliare le persone a recarsi in valle. Attività rivolte ai più piccoli come laboratori, ma anche momenti di festa e musica per i più grandi. Un aspetto non secondario in quanto allarga il bacino di utenza che si reca nella valle».



Val Canzoi



Come annunciato nelle pagine social, dov'è possibile tenersi aggiornati sulle attività che verranno proposte, nella giornata di venerdì il locale di Orsera ha riaperto ufficialmente. Ad aggiudicarsi la gestione per i prossimi due anni è stato Stefano Rossi che ha deciso di apportare alcune importanti novità. Ecco quindi che il chiosco è stato rinnovato e proporrà sia specialità locali che snack per uno spuntino veloce per chi è di passaggio per andare o tornare dalle numerose passeggiate che si possono affrontare in Val Canzoi. I gestori non intendono poi solo fare "semplice" ristorazione ma anche organizzare momenti di divertimento e svago con musica dal vivo e serate a tema. Per i piccoli invece saranno organizzati nel corso dell'estate laboratori di vario genere; tra quelli già in cantiere, un laboratorio con esperti cinofili per coinvolgere i più piccoli e i loro amici a quattro zampe in attività divertenti ed educative. Molti bambini e appassionati saranno poi contenti di sapere che i nuovi gestori stanno lavorando per ripristinare l'attività di pesca delle trote che c'era tanti anni fa nel laghetto limitrofo alla struttura e che ha sempre attratto, in particolar modo la domenica, tante persone di ogni età. Infine, da quest'anno, il gestore del chiosco ha in mano anche la gestione della casetta accessibile che comprende due appartamenti che si possono affittare per passare qualche giorno o le proprie vacanze in Val Canzoi.



Come noto, il chiosco è una soluzione temporanea. L'obiettivo è infatti quello di ristrutturare ed ammodernare l'edificio storico di Orsera e concentrare lì sia la parte di ristorazione che ricettiva con camere. «In questo senso ci stiamo muovendo conclude Zanella -. Attualmente siamo in fase di progetto definitivo/esecutivo (costo 2 milioni e 800mila euro) per cui speriamo per la stagione 2025 di avere il cantiere per la ristrutturazione dell'immobile storico di Orsera aperto in quanto è ormai davvero necessario riuscire a dare compimento ad un'opera che sta diventando un peso per l'amministrazione comunale». Una necessità che deriva anche dal fatto che, a livello privato, nulla si muove in Val Canzoi, per cui questo presidio pubblico è l'unico rimasto per dare un appoggio ai tanti fruitori della valle.



E.S.