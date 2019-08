Barricate contro variante e Anas: «Giù le mani dal Vajont, qui non entrate»

di Olivia Bonetti

LONGARONE - Farà concretamente le barricate per difendere la memoria del Vajont, minacciata dalle varianti mondiali. Giovanni Battista Protti, che per mestiere la legge la conosce, sa bene a cosa andrà incontro. Eppure domani, alle 15, orario in cui l’Anas si presenterà alla sua proprietà per prenderne possesso, lui bloccherà fisicamente l’esproprio, anche con trattori e mezzi per impedire l’accesso. E va oltre: si è anche autodenunciato al Procuratore della Repubblica di Belluno, con...