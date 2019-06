I bambini nei cantieri di Vaia: La festa "triste" degli alberi

di Raffaella Gabrieli

Festa degli alberi con variazione sul tema. E’ successo a Livinallongo dove il tradizionale momento conviviale di fine anno scolastico si è trasformato in un’occasione di riflessione, per i bambini, su quanto accaduto il 29 ottobre scorso e su quali ne siano state le conseguenze. Per i boschi, martoriati. Ma anche per le persone, profondamente segnate dalla paura del vento e dell’acqua.DAL COMUNE«Bellissima giornata con i ragazzi delle scuole di Livinallongo dedicata alla gestione forestale dopo la devastazione di Vaia che a Fodom ha raso al suolo 600 ettari di bosco, 130mila metri cubi di legname», spiega il sindaco Leandro Grones. Una mattinata di formazione iniziata di buon’ora nel corso della quale gli scolari hanno potuto vedere da vicino come un potentissimo harvester (o processore forestale) afferra, sposta e seziona gli alberi schiantati.