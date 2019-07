Vaia. Chiesti 45 milioni di rimborso danni: privati in prima fila

di Raffaella Gabrieli

BELLUNO Maltempo 2018: 930 richieste di risarcimento danni per un ammontare di 90 milioni di euro. Cifra a valenza regionale che per circa la metà fa capo alla provincia di Belluno, soprattutto in termini di istanze da parte di persone private. Entro l'autunno è prevista la liquidazione della prima tranche mentre la seconda sarà erogata a marzo 2020. E intanto, dopo nove mesi di chiusura, si prepara a riaprire la strada della Val Fiorentina tra Alleghe e Selva di Cadore, uno dei simboli della distruzione di Vaia. Alla scadenza dei bandi, il 19 luglio, gli uffici regionali hanno contato 930 domande di richiesta rimborso relativamente ai danni subiti lo scorso fine ottobre. Per un totale complessivo di 90 milioni di euro. «Cifra ben superiore - sottolineano i collaboratori di Luca Zaia, presidente veneto ma anche commissario delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile - rispetto a quanto previsto inizialmente. Infatti, erano stati messi a disposizione 25 milioni di euro. Il resto della cifra necessaria a raggiungere i