Pulizia dei boschi del dopo Vaia: legna donata alle famiglie povere

di Alessia Trentin

BELLUNO - Bosco ripulito e famiglie aiutate. Domenica di lavoro sotto il sole cocente, ieri, per i volontari del gruppo comunale di Protezione civile. La fatica delle squadre, poi, si è conclusa con i sorrisi emozionati e i ringraziamenti dei cittadini destinatari del legname. Sì, perchè parte del materiale ricavato dal taglio degli alberi schiantati e finiti sul sentiero è stato donato a sette famiglie in difficoltà, segnalate dai servizi sociali comunali che il prossimo inverno potranno utilizzare il combustibile naturale per riscaldare le loro case.