«Abbiamo destinato oltre metà della cifra complessiva, 34 milioni di euro, ad opere di ripristino della officiosità idraulica nel tratto montano del Piave - precisa, infine, Luca Zaia - il recente maltempo di novembre ha confermato che gli interventi di messa in sicurezza dei territori rivieraschi sono improrogabili. L'occasione del finanziamento comunitario è, dunque, opportunità importante per fornire risposte immediate e concrete alle popolazioni rivierasche. La sfida - conclude Zaia - è quella di avviare e chiudere oltre 68 milioni di euro di cantieri entro 18 mesi la garanzia è che gestiremo tutto con la massima trasparenza».

© RIPRODUZIONE RISERVATA