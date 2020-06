Trasformata in discarica la voragina creata dalla tempesta di Vaia

VOLTAGO - Una voragine nel terreno trasformata in discarica. Oltre a essere pericolosa, quella profonda apertura nella superficie del terreno nei pressi di Frassenè sta diventando pure un immondezzaio a cielo aperto. Sulla strada che porta a Gosaldo, lungo la Sr 347 del passo Cereda e del passo Duran, il buco è visibile da oltre sei mesi. Si è creato nel novembre del 2019, a seguito delle copiose e violente piogge autunnali e con una scossa iniziale subìta già un anno prima con Vaia.

L'ABBANDONO

A ogni modo a lato della strada che dalla frazione di Frassenè conduce verso Gosaldo, si è aperta una voragine nel terreno. L'area è priva di guard rail. La situazione, trattandosi di una via regionale, dovrebbe essere di competenza di Veneto strade i cui operai, però, pare si siano limitati a porre un cartello che invita a prestare attenzione e del nastro segnaletico ormai logoro e di fatto inesistente. Un tratto di strada, questo, dove auto e moto tendono a transitare ad alta velocità. Inoltre, novità degli ultimi giorni, la forra è diventata un deposito di rifiuti. Qualche mano ignota, infatti, vi ha abbandonato delle reti e dei vecchi oggetti di plastica. Qualcuno, evidentemente, deve aver scambiato la buca per una sorta di ecocentro che in realtà esiste ed è operativo a Frassenè, a pochi chilometri di distanza da questo sito. La circostanza è stata segnalata da alcuni abitanti anche agli uffici del municipio che da un anno è guidato dal commissario prefettizio Antonio Russo (sub commissario Michael Mastrolia) dopo che la scorsa primavera l'unica lista presentatasi alle elezioni, guidata da Alessandro Lazzarini, non raggiunse il quorum. Il ritorno alle urne, previsto inizialmente per la primavera 2020, slitta all'autunno a seguito dell'emergenza sanitaria provocata dal diffondersi del coronavirus. Assieme alla popolazione di Voltago, per quanto riguarda l'Agordino, si recherà a votare anche quella di Colle Santa Lucia e quella di Gosaldo.