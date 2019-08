Vaia. Dinamite alle redici degli alberi per "ripulire" i boschi

di Andrea Zambenedetti

BELLUNO - Elon Musk, il visionario inventore della Tesla, in questi giorni ha lanciato l’ennesima idea che ha fatto il giro del mondo. «Nuke Mars!» «Bombardiamo Marte!»: creare un’esplosione atomica per rendere vivibile il pianeta rosso. Punta invece a salvare il paesaggio e l’ecosistema devastato da Vaia l’idea che è venuta al professor Raffale Cavalli, direttore del Dipartimento di Territorio e Sistemi Agro-Forestali dell’università di Padova e a “Mister Dinamite” Danilo Coppe, lo stesso che ha demolito il Ponte Morandi a Genova e che con un’esplosione ha salvato la frazione di Schiucaz, in Alpago su cui incombeva una frana.DISTRUGGERE PER SALVAREE anche questa volta un’esplosione, anzi una lunga serie di micro esplosioni, potrebbe servire a salvare qualcosa.punteggiati da enormi lapidi in legno con le radici che affiorano o un pezzo di albero mozzato.