Vaia gonfia il piano di difesa del suolo, altri 5 milioni per il dissesto

di Lauredana Marsiglia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BELLUNO - Mettere in sicurezza il territorio è diventata l'assoluta priorità. La tempesta Vaia del 28-29 ottobre scorso ha fatto alzare l'asticella nelle politiche di difesa idrogeologica e sistemazione idraulico-forestale della Regione.Su questa base nasce il programma di interventi per l'anno in corso con un investimento di 21 milioni di euro totalmente a carico della Regione. Si sommeranno ai 756 milioni di euro, spalmati su tre anni, stanziati dal governo gialloverde dopo l'ondata di maltempo.