Antonia, infermiera del 118, è la prima vaccinata contro il Covid nel Bellunese

BELLUNO - E' un'infermiera del 118 la prima vaccinata contro il Covid 19 nel Bellunese. Si tratta di Antonia Resenterra detta Nives, che ha ricevuto una delle prima 40 dosi della Pfizer arrivate oggi, 27 dicembre, in provincia. Il primo vaccino è stato inoculato alle 12.30 all'ospedale Santa Maria del Prato di Feltre, dove il borsone con le dosi è stato portato dal dg dell'Usl 1 Dolomiti Adriano Rasi Caldogno, scortato dai carabinieri. Al San Martino di Belluno, la prima fiala è stata inoculata alle 12.45 a Paola Fullin, infermiera caposala del reparto Medicina Covid di Agordo. Le dosi sono state scortate dagli agenti della Questura. Presenti anche autorità come l'assessore regionale Gianpaolo Bottacin e il presidente della provincia Roberto Padrin. Dalla prossima settimana arriveranno in provincia 2mila dosi ogni 7 giorni.

Ultimo aggiornamento: 17:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA