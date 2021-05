BELLUNO La seconda dose a giugno? C’è chi dice no. «Sarò in ferie – ha risposto qualche cittadino al dipartimento di Prevenzione – Non si può spostare l’appuntamento?». Dopo le forniture in ritardo, le sospensioni improvvise di AstraZeneca da parte di Ema e di Aifa, i no-vax, ora si aggiunge alla lista anche la categoria degli “ altezzosi ” . Coloro cioè che pensano che la campagna vaccinale possa essere cambiata a loro piacimento. «Saremo al...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati