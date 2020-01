Bimbi non vaccinati non allontanati dalle scuole: dirigenti e rappresentanti legali indagati

BELLUNO - No vax, indagine sulle scuole che non hanno allontanato dagli istituti gli alunni che non erano vaccinati, secondo gli obblighi di legge che richiedono la vaccinazione per l'accesso alle scuole d'infanzia. Per questo motivo, trenta persone, fra dirigenti scolastici del servizio pubblico e legali rappresentanti di scuole private dell'infanzia, sono state iscritte nel registro degli indagati della Procura della Repubblica di Belluno. Dovranno ora rispondere del reato di omissione di atti d'ufficio.



L'operazione è il risultato delle indagini svolte dal Nas di Treviso - come riporta il sito del ministero della Salute - connesse alla verifica delle veridicità delle attestazioni presentate dai genitori dei minori ai fini della prova dell'assolvimento degli obblighi vaccinali degli iscritti alle scuole primarie e dell'infanzia della Provincia di Belluno.



I militari del nucleo trevigiano hanno infatti accertato che i responsabili delle scuole avevano omesso di allontanare gli alunni - tra i 3 ed i 6 anni - non vaccinati e quindi carenti del requisito di accesso alla scuola che, per ragioni di igiene e sanità, doveva essere compiuto senza ritardo, consentendo la frequenza dei bambini dal mese di settembre 2018 a quello di giugno 2019. Ultimo aggiornamento: 16:37 © RIPRODUZIONE RISERVATA