BELLUNO - La forte accelerazione delle ultime settimane ha permesso alle ulss venete di iniziare la categoria dei cinquantenni e, da lunedì prossimo, ci sarà spazio anche per i quarantenni. A questo punto, la disponibilità del mondo dell’industria risulta superflua: saranno infatti sufficienti le forze già messe in campo (drive-in, centri hub, etc).

TIMORI SUPERATI

«All’inizio c’era una forte preoccupazione di non poter soddisfare tutta la...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati