BELLUNO - «Tutti gli operatori sanitari devono essere vaccinati contro il Covid. Non solo quelli ospedalieri o convenzionati con le Usl, ma anche i liberi professionisti». È netta la posizione di Stefano Capelli, presidente neo-eletto dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Belluno, riguardo a chi si dovrà vaccinare. Tanti i messaggi arrivati in questi giorni da parte di associati, soprattutto odontoiatri, che chiedono di non essere dimenticati nel Piano vaccinale. Ieri l’Usl 1 Dolomiti dovrebbe aver inviato il suo alla Regione ma «sembra che non vi siano indicazioni su questi operatori “esterni”». E Capelli spiega come i camici bianchi bellunesi stanno vivendo questa rivoluzione, nella pandemia che li vede in prima linea.

Presidente, cosa ci può svelare del Piano vaccinale anti-Covid?

«Non ne so quasi nulla. Ho informazioni frammentarie e indirette. Sono cose che Regione e Usl dovrebbero comunicare all’Ordine ma non è arrivato nessun documento. Ci piacerebbe sapere il cronoprogramma: chi, dove e quando sarà vaccinato».

E se qualche medico non volesse vaccinarsi? Ce ne sarà pur qualcuno a Belluno.

«Ho sentito che a Roma sono stati avviati dei procedimenti disciplinari nei confronti di medici “no vax” e “negazionisti”. Non ho notizie di situazioni analoghe in provincia di Belluno. Per fortuna… Per quanto riguarda i cittadini, stando ai sondaggi sono circa un terzo della popolazione quelli che temono il vaccino. Una quota minima di questi, poi, sarebbe no vax. Non sono pochi ma l’immunità di gregge necessaria non è quella per il morbillo, dove oltre il 90% dei soggetti doveva essere vaccinata. Qui è molto più bassa».

Eppure i numeri legati ai nuovi positivi sono sempre più alti. Cosa ne pensa?

«Il problema è che colpisce tutti perché è un virus nuovo. Obbligare le persone al vaccino, però, è una scelta politica che va pesata. Fermo restando che i diritti della società valgono di più di quelli dell’individuo. Comunque sarà necessario aspettare giugno e vedere quanti si saranno vaccinati. Se apri il bugiardino dell’aspirina non la prendi più perché il rischio di un’emorragia gastro-intestinale è del 3%. Ad oggi non c’è nessun elemento per affermare l’esistenza di effetti collaterali o la non efficacia del vaccino. È l’arma più potente che abbiamo: o così o l’acqua di Lourdes, ma con quest’ultima non si cura la gente».

Qual è la situazione epidemiologica negli ospedali bellunesi?

«Siamo al punto di rottura. Rischiamo di non sapere come gestire i pazienti critici: il personale è allo stremo. Puoi aprire tutti i posti letto che vuoi ma se non hai le risorse umane adeguate non fai nulla. Ricordiamoci che le persone continuano ad avere anche infarti e tumori. Non c’è solo il covid».

Può spiegare meglio cosa intende per punto di rottura?

«Accade quando, nonostante le riorganizzazioni e i potenziamenti dei reparti, non è più possibile dare al paziente “a” il trattamento “b”. Oggi è un rischio oggettivo. Per quello che percepiscono il sottoscritto e chi è in trincea».

Ipotizziamo che la situazione non dovesse migliorare: cosa accadrebbe?

«È uno scenario che non so prospettare. Ancora a novembre, i vari Ordini dei medici del Veneto avevano chiesto la zona rossa. Non è stata fatta e questi sono i risultati».

Cos’altro è mancato?

«La formazione. Un infermiere o un medico internista si adattano a qualsiasi evenienza ma deve esserci una formazione specifica sulla gestione degli strumenti. Io, ad esempio, non so usare un respiratore. Ci vuole una competenza ad hoc che non puoi trasmettere con un video su Youtube».

Mi sembra di capire che ci aspetta un futuro buio. Siamo senza speranza?

«Direi di no: siamo sott’acqua, è vero, ma ancora non del tutto».

