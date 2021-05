Nuovo centro per i vaccini per l'Ulss 1: sarà a Sedico e lo pagherà Luxottica. Prenotazioni già aperte

BELLUNO Nuovo centro vaccinale anti covid a Sedico e nell'organizzazione è stata coinvolta anche Luxottica. L'Ulss Dolomiti, con il Comune di Sedico e appunto Luxottica lo attiveranno al Palaskating (ex bocciodromo, in via Villa 7). Il centro sarà aperto a tutta la popolazione dell’Ulss Dolomiti. Il centro vaccinale si affiancherà ai cinque centri drive-in già attivi organizzati dall’Ulss Dolomiti (Belluno Ospedale, Alpago Paludi, Feltre, Agordo e Tai di Cadore) con l’obiettivo di eseguire 250 vaccinazioni al giorno a persone residenti in Ulss Dolomiti tramite prenotazione del sito www.aulss1.veneto.it, come per gli altri punti vaccinali, scegliendo nel portale come sede “Palaskating Sedico – partnership Luxottica”. Le prenotazioni sono già attive e l'attività inizierà lunedì 10 maggio e si svolgerà nella fascia oraria 14-19. La struttura sarà allestita con percorsi interni, postazioni operative e posti a sedere idonei per mantenere il distanziamento.

Il team attivo al Palaskating sarà composto da due operatori sanitari dell’azienda sanitaria (il presidente di seduta e il referente di linea) e da 11 operatori sanitari e tecnici messi a disposizione gratuitamente da Luxottica. Tutta l’attività di gestione di viabilità esterna e di accesso alla struttura saranno curate dall’amministrazione comunale di Sedico e dalla Protezione Civile. «L’Ulss Dolomiti è grata a Luxottica», afferma il direttore generale Maria Grazia Carraro, «per questo generoso percorso collaborativo che consolida una tradizione di buoni rapporti tra il servizio sanitario locale e il mondo produttivo. L’accordo tra istituzioni pubbliche e aziende private è di evidente vantaggio per i nostri cittadini e per l’intero territorio bellunese».