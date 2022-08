Justin Timberlake e Jessica Biel scelgono Cortina per le loro vacanze

CORTINA - Cortina presa d'assalto dai vip. A scegliere la Perla delle Dolomiti per le proprie vacanze estive sono stati anche la coppia Justin Timberlake e Jessica Biel. La coppia ha alloggiato in uno degli hotel più di lusso della città, all'Ambra Luxury Fashion Boutique Hotel, a pochi passi da Corso Italia.

Nella loro vacanza a Cortina, Justin Timberlake, cantautore, ballerino e discografo di 41 anni, insieme alla moglie Jessica Biel, attrice, hanno anche fatto shopping dalla boutique Franz Kraler dove hanno anche posato per uno scatto con i titolari.