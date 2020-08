Va a dormire e non si risveglia più: 52enne trovato senza vita dalla sorella

ALPAGO - E' andato a dormiere e non si è più risvegliato. Lutto in Alpago per la morte di Paolo Bortoluzzi, 52 anni, figlio della titolare dell’ominimo Albergo che si trova in centro a Farra, nel comune di Alpago, proprio di fronte al municipio. L’uomo è stato ritrovato stamane, 23 agosto, privo di vita dalle sorella. Il decesso si presume si avvenuto nel corso della notte. Sul posto i carabinieri della locale stazione e il medico che ha accertato che si è trattato di una morte naturale, probabilmente infarto. Ultimo aggiornamento: 17:07 © RIPRODUZIONE RISERVATA