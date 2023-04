AGORDINO (BELLUNO) - Tenta di accendere il fuoco della stufa di casa tramite una bottiglia di alcol e si ustiona alle gambe. Un bimbo di nove anni residente con la famiglia in un piccolo comune della conca agordina si trova attualmente ricoverato nel centro grandi ustionati dell'ospedale di Verona. Il piccolo non versa in pericolo di vita e le sue condizioni vanno lentamente migliorando. Il fatto si è verificato nella giornata di sabato.



VOLEVA FARE IL CAFFÈ

Di buon mattino il bimbo ha preso la decisione di riscaldare l'ambiente domestico con l'accensione del fuoco nell'abitazione di famiglia e con l'intento, come da consuetudine il sabato e la domenica, di preparare la colazione ai genitori riscaldando le bevande nella stufa. L'incauta pratica di accensione del fuoco tramite un flacone di alcol, ha fatto si però che il contenitore stesso esplodesse, e che le conseguenti fiamme abbiano investito il piccolo nella parte inferiore del corpo, risparmiandone fortunatamente la parte superiore e il viso.



IN MIGLIORAMENTO

Grande lo spavento per la mamma in quel momento presente nell'abitazione, ma i soccorsi immediati partiti dalla centrale del Suem 118 hanno permesso il tempestivo primo trasporto in ambulanza nel vicino ospedale di Agordo per le prime cure. Qui, valutata la gravità della situazione, i sanitari hanno deciso per l'immediato trasporto in elicottero all'ospedale di Verona, centro specializzato per la cura delle ustioni. Le condizioni di salute del bimbo agordino appaiono tutt'ora serie ma si esprime fiducia per un lento e progressivo miglioramento, e i sanitari hanno adottato le pratiche per la riduzione del dolore.



C.F.