«La fase 2 negli ospedali: tele-refertazione e controlli a distanza»

IL DOPO EMERGENZA

BELLUNO «Ancora per qualche tempo l’attività procederà a ritmo ridotto, ma bisogna già iniziare a pensare a un nuovo rapporto che si verrà a instaurare tra i cittadini e i servizi che eroghiamo». Il direttore generale della Usl 1 Dolomiti, Adriano Rasi Caldogno, ieri in una diretta dal suo canale Facebook, comincia a pensare alla “fase 2” degli ospedali bellunesi. Ha dato qualche anticipazione di come sarà il dopo emergenza: telerefertazione e controlli a distanza saranno d’obbligo anche nelle fasi successive, fino a quando ci sarà il rischio covid. Ma, al momento, siamo ancora in piena emergenza tanto che ieri è stata è prorogata la rimodulazione delle attività sanitarie fino al 3 maggio.

LA RIVOLUZIONE

«Gradualmente poi - ha spiegato ieri Rasi Caldogno - verranno riattivati dei percorsi che consentiranno, poco per volta, anche in relazione all’andamento complessivo dell’epidemia di gestire al meglio l’accesso alle nostre strutture». Sì perché al momento le entrate agli ospedali sono “vigilati” dalla protezione civile: si può entrare solo per giustificato motivo o visite urgenti. «Naturalmente - ha proseguito il dg Usl - credo che sia già anche il momento di cominciare a pensare a un nuovo rapporto che si verrà a instaurare tra la generalità dei nostri cittadini, quindi dei pazienti e degli utenti, e le modalità di erogazione dei nostri servizi e prestazioni. Dovremmo pensare a delle modalità innovative di rendere questi servizi, proprio garantire questa necessità di protezione di se stessi e anche del prossimo, di garantire le distanze sociale. Tutto questo comporterà, ovviamente, un ripensamento delle modalità di erogazione del servizio. E probabilmente porterà anche a una forte accelerazione dei servizi da rendere attraverso o telerefertazione o dei controlli a distanza. Il tutto grazie alle tecnologie che ci consentono sempre di più di operare così».

LE DISTANZE

Anche nel rapporto personale sanitario-paziente/utente, visto il rischio covid, anche nelle prossime fasi di cessata emergenza, si cercherà di evitare contatti, ove possibile. I referti continueranno a essere inviati a casa. Per questa voce la Usl, nel periodo di emergenza ha già investito 4140 euro proprio per la spedizione a domicilio delle risposte, senza alcuna spesa per l’utente. I risultati arrivano per posta ordinaria, le cartelle cliniche con raccomandata. E poi i controlli a distanza tramite web, ove possibile, come avviene, al momento, con la Diabetologia. Non è prevista, invece, al momento, la misurazione della temperatura all’ingresso degli ospedali, nemmeno quando saranno riaperti per le prestazioni ordinaria. Resta obbligatorio per tutti gli utenti invece l’utilizzo della mascherina e l’igienizzazione delle mani. Con grande probabilità anche le visite ai degenti resteranno contingentate, per evitare assembramenti. Insomma sarà sicuramente un altro mondo anche negli ospedali.

L’EMERGENZA

Ma se ne parlerà da maggio, perché negli ospedali non è ancora arrivata la “fase due”. Resta sospesa tutta l’attività chirurgica programmata per la quale è previsto il ricovero in terapia intensivapost operatoria ad eccezione degli interventi indifferibili in considerazione del quadro clinico dei pazienti, e in particolare nell’ambito della chirurgia oncologica tenendo conto della storia naturale della malattia e dei protocolli integrati con chemio e radioterapia adiuvante. Sono garantite le urgenze.

