Sessantenne esce di casa sale in auto e scompare: c'è il lieto fine

SAN GREGORIO NELLE ALPI - Era uscito in auto ieri e da 24 ore non si avevano più sue notizie: l'avventura però stavolta è a liero fine. E' stato infatti ritrovato poco dopo le 12 di oggi, 14 febbraio, in buone condizioni vicino alla sua abitazione Claudio Dal Pan, 60enne, scomparso il 13 febbraio 2020 alle ore 13,00 circa da San Gregorio nelle Alpi.



L'uomo, classe 1959 è alto 1 metro e 70, ha i capelli bianchi, occhi castanni, indossava blue jeans scuri, felpa di pile gialla, una giacca a vento di colore nocciola e scarpe da ginnastica blu.



La Prefettura di Belluno aveva attivato il protocollo persone scomparse e diffuso una nota chiedendo la collaborazione di tutti. Ultimo aggiornamento: 14:41 © RIPRODUZIONE RISERVATA