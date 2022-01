BORCA DI CADORE - L'Unione Montana della Valle del Boite ha approvato il regolamento per la locazione e concessione in uso di locali ed immobili del proprio patrimonio. L'obiettivo è duplice, “assicurare la migliore fruibilità dei beni da parte di cittadini, enti, ed altri interessati, e la valorizzazione ed il più proficuo utilizzo del patrimonio immobiliare” spiegano dagli uffici e, soprattutto, garantire quelle agevolazioni anche economiche che possano invogliare futuri dipendenti a raggiungere Borca e dintorni per fermarsi entrando nei ranghi dell'ente sovra comunale ma anche in altre realtà pubbliche. Il passaggio del regolamento: “Dipendenti dell’Unione, dei Comuni componenti l’Unione, di altri Enti pubblici con residenza oltre una distanza stradale di 50 chilometri... per stato di necessità e predisposizione di una condizione favorevole alla permanenza nel territorio per lo svolgimento di attività lavorativa in seno agli enti territoriali in carenza di personale”. Ecco allora lo sconto del 66%, locazione a canone calmierato, per dipendenti dell’Unione, dei Comuni componenti l’Unione, di altri enti pubblici che abbiamo residenza oltre i 50 chilometri; il canone si intende a posto letto, gli oneri sono a carico del dipendente. Per gli alloggi di servizio per dipendenti, anche a tempo determinato, stagionali, per prestazioni occasionali e consulenti con residenza oltre una distanza stradale di 50 chilometri e per utilizzi inferiori alle 2 settimane continuative; la percentuale verrà applicata anche nel caso di ospitalità temporanea di volontari della protezione civile impegnati in attività autorizzate. Riduzione del 50% invece per i soggetti operanti nei settori ricreativo, culturale, ambientale, aggregativo sociale e/o territoriale dell’Unione Montana. La riduzione può avere durata di cinque anni. Insomma si fa di necessità virtù vista la cronica ed ormai gravissima situazione in cui versano gli uffici, basta scorrere gli albi pretori delle amministrazioni locali per capire quanto bisogno ci sia di personale. Quanto ai criteri di riduzione del canone vale anche per le attività nel campo del volontariato e dell'associazionismo. Quanti operano in forme associative, le associazioni di volontariato possono essere assegnatari di beni immobili nella disponibilità dell'Amministrazione, con una riduzione del canone del 100%, comodato gratuito, con oneri a carico dell’Unione quali luce, acqua, gas, telefono. Comodato gratuito, ma con oneri a carico del comodatario, per i soggetti operanti nell'ambito dei settori di attività e di impegno nei campi assistenziale, protezione civile, vigilanza fuoco, pronto intervento aventi comunque fini di pubblica utilità.