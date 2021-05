"Un passo dal cielo" su RaiUno fa il record di share: protagonista la chiesa di Valle in bilico sulla frana

VALLE DI CADORE - Ancora una serata da record per la serie televisiva “Un passo dal cielo 6 , i guardiani”. Giovedì sera la penultima puntata della fiction con protagonista Daniele Liotti, nei panni dell’ex forestale Francesco Neri, ha registrato l’attenzione di 5.015.000 spettatori pari al 23.2% di share. È il record stagionale di ascolti per la serie: il risultato più alto della sesta stagione, ma potrebbe fare addirittura meglio nel gran finale della prossima settimana. Ancora una volta la programmazione di Rai Uno si è imposta su tutti i concorrenti e per il Cadore è stata ancora una vetrina dove mostrare le bellezze del territorio. Protagonista della puntata la splendida, ma sfortunata per la condizione in cui si trova, chiesa di San Martino Vescovo di Valle di Cadore.

Fin dalle prime immagini la silhouette inconfondibile della parrocchiale simbolo del Cadore si è ben prestata al racconto, al buio, in alto a dominare la vallata dove si consumava la tragedia. E poi con la luce del giorno, con immagini da tutte le angolazioni, anche con riprese fatte dai droni dall’alto, ad evidenziare la bellezza dell’edificio sacro. Edificio che solo qualche mese dopo le riprese, fatte ad ottobre 2020, avrebbe manifestato tutte le proprie criticità. L’erosione continua del movimento franoso che ha scoperto la palizzata realizzata una ventina d’anni fa, opera che ha salvato San Martino fino ad oggi, ha costretto alla chiusura della chiesa e delle pertinenze dal 12 febbraio, in questa fase sono in corso i rilievi degli esperti alla ricerca, nel sottosuolo, di roccia dove poter ancorare le strutture di salvataggio. Le splendide immagini della puntata a qualcuno sono sembrate “il canto del cigno” per San Martino, una sorta di lascito in caso di crollo. Fra le sequenze molto spettacolare quella di Francesco che, in sella al cavallo, sale dal basso raggiungendo il sagrato dove si erge la bella facciata; ma anche le scene girate sul campanile, la parte attualmente più compromesse, hanno un loro perch é .

Con la speranza che “Un passo dal cielo” sia scaramantico per il pubblico lo spettacolo è stato veramente unico grazie a prospettive mai viste in precedenza. Grande consenso per i protagonisti sui social, Francesco e Vincenzo su tutti ma anche i giovani piacciono. Giovedì è stata l’ultima interpretazione di Luca Chikovani, l’Enrico della serie Lux Vide, giovane con grossi problemi fisici che trova il modo di insegnare a non arrendersi di fronte agli ostacoli. Ecco cosa scrive Luca ai suoi fans: « Enrico ha avuto grandi dubbi e problemi interiori e aveva capito che forse per Isabella era meglio vivere una vita normale e andare in America, ma alla fine Isa ha deciso di rimanere. Una grande puntata che voleva spiegare che bisogna combattere per l’amore e non lasciare andare quando tutto sembra difficile. Ho sempre pensato che quando troviamo delle difficoltà in qualcosa significa che queste sono cose importanti e che bisogna affrontarle, sempre » .

