CADORE/AMPEZZO - Da giorni va in onda il trailer della settima stagione de "Un passo dal cielo", la fortunata serie prodotta da Lux Vide su Rai Uno. L'immagine che apre le sequenze, che rapidamente sintetizzano la storia, è di una bellezza tanto unica quanto straordinaria: le Cinque Torri che si stagliano contro la conca d'Ampezzo e verso il cielo. Questione di attimi e allo chalet di legno, già rifugio dell'ex forestale Francesco, che quest'anno non è della partita, si avvicina una moto scura condotta da una figura altrettanto scura che, tolto il casco, si rivelerà essere la bella poliziotta Manuela, sorella del commissario Vincenzo Nappi, che da questa serie prende più spazio, diventa protagonista.



FRA POCHI GIORNI

Tutto sarà svelato da giovedì 30 marzo con l'avvio in prima serata della programmazione, la prima puntata fornirà dettagli su come ci si era lasciati lo scorso anno e cosa ci aspetta questa primavera. Certo, le Dolomiti d'Ampezzo fanno da grandiosa cornice al racconto, sempre nel trailer si possono intuire altre location da sogno come il pascolo di malga Larieto. La settima stagione di "Un Passo dal Cielo" inizierà dunque da giovedì 30 marzo, ma prima ci saranno delle scene extra che precederanno la messa in onda vera e propria. C'è già stata una singolare commistione fra fiction perché Nappi e Huber, commissario e agente di polizia, hanno incontrato Suor Azzurra e Suor Teresa. Cosa ci fanno le protagoniste de "Che Dio ci aiuti" sul set cadorino? L'ultima puntata di "Che Dio Ci Aiuti 7", in onda giovedì scorso è tornata a una tradizione ben nota agli appassionati delle serie di Lux Vide: il lancio della sua prossima fiction in onda, si chiude una serie realizzando una clip in cui i protagonisti incontrano i personaggi della prossima destinata ad accompagnare il pubblico. Si è trattato del passaggio di testimone tra le popolari fiction Lux in onda nel giovedì sera di Rai Uno.



LA PROGRAMMAZIONE

"Un passo dal cielo" di prossima programmazione non avrà più protagonisti Daniele Liotti e Pilar Fogliati, rimpiazzati da Giorgio Marchesi, Giusy Buscemi e Marco Rossetti. Confermati, invece, i personaggi storici del commissariato di San Vito di Cadore, allestito nello Chalet al lago: Enrico Ianniello che da anni interpreta il commissario Vincenzo Nappi, e Gianmarco Pozzoli nel ruolo del simpaticissimo agente Huber. Saranno otto le puntate in prima serata per un totale di sedici episodi, molte novità, senza tradire gli elementi più amati della serie: le splendide montagne del Cadore e di Cortina, la natura fragile e imponente e lo sguardo sempre rivolto al cielo. In questa stagione si fronteggeranno per imparare a convivere due punti di vista opposti e complementari: quello maschile e più tradizionale di Vincenzo e quello femminile e più empatico di Manuela. Non resta che pazientare ancora qualche giorno. E mentre la celebre serie Rai sta per partire, è la seconda stagione in Veneto dopo i successi in Alto Adige, fra San Vito e dintorni continuano le riprese del film "Improvvisamente a Natale mi sposo" sequel di "Improvvisamente Natale" che tanto successo ha avuto. Produzione e regia, tanto si sono sentiti bene accolti, che hanno deciso di replicare con gli stessi protagonisti a cominciare da Diego Abatantuono nei panni dell'albergatore Lorenzo che, dopo aver salvato l'hotel dalle mira di imprenditori cinesi si sente ringiovanito grazie ad una splendida Carol Alt, che entra nel cast, che presenta ai suoi cari come fidanzata.