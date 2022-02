SAN VITO DI CADORE - “Un passo dal cielo”, la fortunata serie televisiva che da quando ha lasciato l’Alto Adige ha allungato il titolo aggiungendo “I guardiani”, a fine agosto tornerà a San Vito di Cadore per girare le nuove puntate della settima stagione.



LA RIUNIONE

I tanti rumors che si sono sentiti nelle ultime settimane sono stati spazzati via dall’esito della riunione che il sindaco Emanuele Caruzzo ha avuto giusto ieri pomeriggio con il responsabile della produzione Mirco De Angelis. «Sono molto felice di questo ritorno a dimostrazione di come sia stato apprezzato il nostro impegno nella sistemazione dell’area del lago e delle pertinenze -commenta il sindaco di San Vito- una notizia che mi fa molto piacere e mi riempie d’orgoglio. Il ringraziamento va fatto al commendatore Santino Galbiati che mette a disposizione della produzione il suo chalet». E già perchè è attorno alla costruzione che si affaccia sul lago di Mosigo che si sviluppano le vicende della fiction. La stazione della Polizia è infatti nello chalet simil palafitta dove pizzeria e ristorante lasceranno spazio all’ufficio del commissario Vincenzo Nappi, interpretato dall’attore napoletano Enrico Ianniello, e del simpaticissimo poliziotto Huber Fabricetti interpretato dal milanese Gianmarco Pozzoli. I dettagli del programma sono tutti da definire. «L’importante era avere questa conferma -aggiunge Caruzzo- avere la certezza che si continuerà a girare qua da noi». Il periodo sarà da fine agosto a settembre quando il tempo è bello, le ore di luce sono tante e l’afflusso turistico è meno pressante.



UNA CONFERMA

La baita di Francesco Neri, interpretato da Daniele Liotti nei panni dell’ex forestale sarà ancora in zona 5 Torri a Cortina. Baita con panorama straordinario come solo il contesto delle Torri può garantire ma in questo caso il piccolo edificio dovrà essere ricostruito visto che quello dell’ultima serie è stato demolito dopo l’ultimo ciak tanto che nell’estate scorsa ancora in molti appassionati restavano delusi salendo in quota e non trovando il piccolo ricovero in legno. Gli estimatori, numerosi tanto che ci sono i fans club de “Un passo dal Cielo, i guardiani”, continuano a visitare i luoghi dove sono state girate le puntate e ad immortalare scorci e panorami in attesa di vederne di nuovi pur negli stessi, unici contesti delle Dolomiti fra Ampezzo e Cadore.