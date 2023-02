SAN VITO DI CADORE - Girata fra fine agosto e il mese di settembre 2022 andrà in onda ad aprile su Rai Uno l'attesa continuazione della serie Un passo dal cielo. La stagione delle grandi fiction Rai continua e a breve parte la settima rassegna, la seconda made in Cadore. L'appuntamento con Un passo dal cielo 7 è per giovedì 6 aprile con novità di cast e trama.

LE NOVITÀ

La fortunata fiction che da due stagione è ambientata a San Vito di Cadore, annuncia dei cambiamenti notevoli, a partire dai protagonisti e da come la trama verrà rivoluzionata dopo un decisivo cambio di rotta. Le prime anticipazioni relative a quello che vedremo nelle nuove puntate, in partenza davvero molto presto, le forniscono i fans club. La prima novità, per altro già intuibile durante le riprese che non lo vedevano, è che nella nuova stagione si registra l'addio di uno dei personaggi storici, Daniele Liotti che, dopo aver indossato da divisa dei Forestali, quando si girava in Alto Adige, arrivato in Veneto è diventato un civile che collaborava con il commissariato di Polizia allestito al lago di Mosigo. Spazio dunque a Giusy Buscemi, che diventata lei una poliziotta, pare sarà il fulcro di tutta la storia. Ci sarà uno stravolgimento in quello che è il nuovo cast: arriva Giulia Vecchio, conosciuta dal pubblico Rai per aver preso parte a Il Paradiso delle Signore nei panni di Anna Imbriani, sarà Adele Sartor, una donna che porterà una serie di cambiamenti decisivi tra i personaggi fissi che portano avanti la storia ambientata in montagna. Su di lei sarà incentrato tutto lo svolgimento delle vicende. C'è un'altra donna che si aggiungerà al cast della nuova stagione ma c'è ancora massima segretezza sul nome.

I PROTAGONISTI

E così dopo Terence Hill anche Daniele Liotti ha deciso di abbandonare la fiction: i protagonisti principali saranno Manuela e Vincenzo, rispettivamente Giusy Buscemi ed Enrico Ianniello. I due fratelli, commissario lui, poliziotta lei, continueranno ad avere degli scontri: Manuela però da protagonista sarà molto più empatica ed intraprendente rispetto a lui, chiuso e poco predisposto al dialogo. Gli altri volti del cast sono stati confermati. Rivedremo Giorgio Marchesi e Serena Iansiti. Oltre alla Sartor, arriveranno anche Nathan e lo scultore Gregorio Masiero, che saranno molto vicini a Manuela. Non resta che attendere la prima puntata per scoprire chi sono e cosa faranno ma soprattutto per vedere come le storie sono inserite nel contesto, e il riscontro che la seconda serie con base a San Vito e dintorni potrà avere sull'andamento turistico della zona e dell'intera vallata. Certo non si registra quanto capitato al lago di Braies, in Pusteria, ma quello di Mosigo si è comunque guadagnato la sua buona fama.