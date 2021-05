SAN VITO DI CADORE Nessun timore per il troppo affollamento conseguenza dell’effetto fiction. Non potrà che giovare all’andamento turistico il richiamo che “Un passo dal celo, i guardiani” sta suscitando sul pubblico , che anche stasera sarà incollato al televisore per la fortunata fiction firmata Lux Vide. A dimostrazione del successo lo share sempre positivo, Rai Uno con le storie narrate sulle Dolomiti di Ampezzo e Cadore batte sempre la...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati