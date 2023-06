BELLUNO - Non si ferma la corsa per assumere personale all’interno dell’Ulss Dolomiti. Una corsa a ostacoli che continua senza sosta, tra necessità di mandare avanti i servizi e le difficoltà di reperire personale in un mercato sempre più ristretto, avaro di medici, infermieri e operatori socio-sanitari. Un sistema che paga il pensionamento di molti camici bianchi al quale non è seguita una programmazione politica per un adeguato ricambio generazionale. Una condizione che si prevede possa risolversi nel giro di un paio d’anni.

Cercasi personale

Un lavoro costante e certosino che ieri si è arricchito di altri quattro tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, di cui tre a tempo indeterminato, e l’assunzione di un dirigente nella disciplina di fisica sanitaria, a tempo determinato.

Buone notizie anche per la Pneumologia di Feltre, fa sapere la direzione dell’Ulss: il dottor Geo Sasso, medico pneumologo, ha deciso di rimanere in servizio fino al 70° anno di età, continuando a garantire la sua attività nell’unità operativa. Inoltre, un’infermiera ha deciso di ricostituire il rapporto di lavoro con l’ulss dopo un periodo fuori dall’azienda.

Nel frattempo si cerca di tamponare le emergenze: nelle more dell’espletamento dell’avviso per l’individuazione del nuovo primario della Chirurgia di Feltre, si è stati costretti ad affidare l’incarico di direttore facente funzione al chirurgo Federico Coppa.

Per garantire i servizi essenziali di emergenza–urgenza, come già fatto per le altre realtà aziendali, sono stati affidati alla ditta AAA Aurum Assistance Società Cooperativa Sociale di Maesate ulteriori turni di servizio di assistenza pediatrica con la previsione di copertura di massimo 102 turni, ciascuno di 12 ore.

Sul fronte della Neurologia, punto sensibile per i due ospedali, Feltre e Belluno, è stata fissata la data del concorso per medici neurologi attivato da Azienda Zero per l’Ulss Dolomiti: le prove saranno il 29 giugno 2023. Hanno presentato domanda 1 medico specialista e 5 specializzandi. Attualmente, infatti, per garantire la sopravvivenza delle Unità si è stati costretti a ricorrere ad una gestione sperimentale con un modello che prevede una pronta, seppur unica, disponibilità aziendale del neurologo. Il paziente con codice ictus che proviene dal territorio e che dovesse necessitare di un trattamento trombolitico la notte e/o in giornata festiva sarà centralizzato, dal Suem 118, nel presidio dove sarà fisicamente di pronta disponibilità il medico neurologo, che potrebbe essere Feltre o Belluno.

Procede anche la ricerca di nuovo personale. In particolare, l’Ulss Dolomiti cerca i seguenti tre profili, per i quali Azienda zero ha indetto dei concorsi a tempo indeterminato: 4 posti per dirigente medico nella disciplina di Medicina d’emergenza-urgenza (domande entro il 29 giugno 2023); 7 posti per dirigente medico nella disciplina di Ginecologia e Ostetrica (domande entro il 29 giugno 2023); 2 posti per dirigente medico nella disciplina di Cardiologia (scadenza il 29 giugno 2023).

«La politica del personale è prioritaria - commenta il commissario Giuseppe Dal Ben - ho dato disposizione di percorrere ogni strada per reclutare nuovo personale e contestualmente valorizzare quello già in servizio per mantenerlo in azienda il più possibile».