L'Uls Dolomiti assume 17 infermieri: non c'è nessun bellunese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BELLUNO -per l'Usl 1 Dolomiti. Sonoe nessuno di loro è della provincia di Belluno. C'èCchi arriva da Palermo, chi dall'Ucraina e chi dall'India e chi da Bari e Caserta.Un numero consistente che si spiega con la fusione delle due Usl Belluno-Feltre che prevede assunzioni sotto un unico ombrello.La delibera del direttore generale,è stata pubblicata in questi giorni dando il via libera alle assunzioni a tempo indeterminato. I nuovi assunti sono stati pescati dalla graduatoria dell'Azienda Ulss 8 Berica stilata dopo un concorso pubblico.La graduatoria concorsuale comprendevaed era già stata utilizzata per assunzioni a tempo indeterminato. L'Usl Dolomiti si è spinta fino al 371° posto. Insomma, dopo unc'è sempre speranza, anche se non si arriva tra i primi.