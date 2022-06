Uccide un cinghiale e poi precipita da un'altana: cacciatore muore a 49 anni

BELLUNO - Un cacciatore, G.B., 49 anni, di Chies D'Alpago (Belluno) ha perso la vita la scorsa notte dopo essere precipitato da un'altana posta su un albero nei boschi sotto Pian Formosa, nel territorio comunale. L'incidente - informa il Soccorso Alpino - è avvenuto intorno alle ore 3 di questa notte 1 giugno. Sul posto sono intervenute le squadre del Cnsas dell'Alpago, attivate dalla Centrale del 118. Secondo una prima ricostruzione, il cacciatore attorno a mezzanotte aveva chiamato il cugino dicendogli che aveva ucciso un cinghiale, che sarebbe sceso, rientrato e assieme sarebbero tornatì a prenderlo. Non vedendolo più arrivare, il parente si è recato sul posto trovando il corpo esanime alla base dell'albero da dove era caduto, non si sa se scivolato o se per un malore, da un'altezza di una quindicina di metri. Sei soccorritori hanno scortato l'ambulanza sulla strada bianca nelle vicinanze, per poi proseguire un altro tratto in fuoristrada con a il personale medico e i Carabinieri, e infine a piedi fino al luogo dell'incidente. Constatato il decesso e avuto dalla magistratura il nulla osta per la rimozione, la salma è stata trasportata fino alla strada, dove è stata affidata al carro funebre.

