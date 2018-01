«Con una mano agganciato alla boa, con l'altra teneva la moglie»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PRAIANO (SALERNO) - (Ma.Am.) «La signora che è poi deceduta si trovava più al largo insieme col marito., fin quando non è giunto il gommone della Guardia Costiera». A raccontarlo è Gaetano Milano del Centro Sub Costiera Amalfitana. Colui che ha aperto subito i locali della Praia per soccorrere la superstite Nicoletta Bressa e il marito Nicola Zeggia, che si era lanciato in mare con una salvagente agganciato a una corda per raggiungerla e, dopo averla afferrata, l'ha portata a terra attraverso la spiaggia. L'intervento dei sub stato determinante per evitare alla coppia problemi di ipotermia. Infatti la coppia, prima di essere soccorsa dai sanitari del 118 di Positano, è stata portata nei vicini locali del Centro Sub per una doccia calda. Ai due è stata poi servita una tisana calda...