Film e sport, la ricetta per il rilancio del Cadore. E torna anche il cinepanettone

CORTINA - «Con le Dolomiti un feeling speciale: è stato bellissimo lavorare lì». Così Diego Abatantuono promuove a pieni voti le Dolomiti di San Vito e Cortina come set cinematografico. Al punto che tornerà per un sequel del cinepanettone Improvvisamente Natale. «Un set ideale: ci torneremo» ha sottolineato il comico e attore milanese. Quelle Dolomiti sconosciute che diventano set. Non c'è solo Cortina, ma oggi i filmaker hanno puntato l'occhio anche su San Vito di Cadore e la valle di Zoldo. L'intero comprensorio sta crescendo grazie al cineturismo e ai nuovi set. I risultati di un anno di produzioni e le prospettive future sono state presentate ieri alla 79° Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia nello Spazio Regione del Veneto/Veneto Film Commission, all'Hotel Excelsior. Il sindaco di San Vito di Cadore Emanuele Caruzzo e il sindaco di Val di Zoldo Camillo De Pellegrin insieme al direttore della Dmo Dolomiti Michele Basso hanno spiegato, in numeri, quel è stato l'impatto dei set sul territorio.



I RISULTATI



Nel 2022 entrambi i Comuni hanno ospitato importanti produzioni: a San Vito di Cadore dopo il successo di Un passo dal cielo 6 stanno girando in questi giorni Un passo dal cielo 7 (le riprese si concluderanno a fine ottobre), ma la novità è stato il film Improvvisamente Natale una produzione Notorious Pictures per la regia di Francesco Patierno. Le Dolomiti bellunesi, e nello specifico San Vito di Cadore, sono state protagoniste accogliendo la produzione nelle 5 settimane di lavorazione (fine maggio 2022-inizio luglio 2022). La commedia verrà distribuita su Prime Video. Nel cast Diego Abatantuono, protagonista, e al suo fianco volti noti al pubblico italiano: Violante Placido, Lodo Guenzi, Anna Galiena, Antonio Catania, Sara Ciocca, Michele Foresta, Gloria Guida e Luca Vecchi, con la partecipazione di Nino Frassica. «La Regione Veneto è una delle mie preferite - ha confermato Diego Abatantuono, protagonista del film - ci ho fatto tantissimi film, mi piace la sua tradizione, la cultura, poi S. Vito di Cadore, dove abbiamo girato questo film, è un posto splendido con una natura incantevole. Le persone sono state molto ospitali, ci hanno dimostrato dal primo momento collaborazione e di essere contenti che fossimo lì, che è la situazione ideale quando si gira un film».IMPROVVISAMENTE NATALE 2Il titolo avrà un sequel, ha spiegato il sindaco di San Vito di Cadore Emanuele Caruzzo: «Nel primo quadrimestre 2023 partiranno due nuove produzioni: la prima è Improvvisamente Natale 2, sequel di Improvvisamente Natale. Tornano gli stessi protagonisti per un secondo capitolo che dimostra che c'è stata un'ottima sinergia fra il luogo, lo staff della produzione e il cast. E la seconda è che ci sarà anche il remake in lingua inglese Suddenly Christmas con attori internazionali, sempre girato sulle Dolomiti bellunesi». Un dato da solo chiarisce il ritorno sul territorio delle produzioni tv: le ricerche su Google per San Vito di Cadore dopo la messa in onda della serie Un passo dal cielo 6 hanno registrato +1567%. Su Facebook il gruppo dei fan conta oltre 30.000 followers e molti di loro sono in questi giorni a San Vito e nell'area del Cadore per seguire i loro beniamini creando un nuovo turismo destagionalizzato. In Val di Zoldo la produzione di Snow è rimasta quattro mesi sul territorio con un cast di circa 100 persone per una serie tv in lingua tedesca che verrà trasmessa in Austria su Orf e in Germania il prossimo inverno.L'ENTUSIASMO«E' stata un'esperienza bellissima, così bella che se potessi tornerei ogni giorno a Coi (la piccola frazione che ha ospitato parte delle riprese) ha voluto sottolineare la main producer Gabriela Bacher. Il sindaco di Zoldo Camillo De Pellegrin ha confermato la bontà del progetto. Lo Zoldo potrà diventare set per altre produzioni, a patto che si osservi la giusta attenzione verso la sostenibilità dell'ambiente. Perché le nostre valli- ha concluso-hanno equilibri delicati e vanno preservate e curate anche in queste occasioni».