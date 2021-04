Montagna in ritardo: a Cortina e Belluno non decollano le prenotazioni per l'estate

BELLUNO - Dalla montagna al lago, dagli alberghi ai campeggi, da un angolo all’altro della provincia di Belluno il turismo e le prenotazioni per la prossima stagione estiva non decollano. E come potrebbe essere altrimenti – dicono in corso gli operatori – di fronte all’assenza di certezze? «La gente aspetta di avere notizie ed informazioni sicure su quello che accadrà e su quanto sarà possibile fare – dice Roberta Alverà, presidente dell’Associazione Albergatori di Cortina d’Ampezzo - le certezze riguardano i colori delle Regioni e la possibilità di circolare liberamente fra le Regioni stesse». Per Cortina la previsione più vicina di una qualche presenza turistica è segnata sul calendario per il prossimo 24 maggio, giorno in cui nella perla delle Dolomiti farà tappa la carovana rosa del Giro d’Italia in arrivo da Sacile.



IL PRIMO APPUNTAMENTO

«Se per quella data ci fossero una certa apertura e libertà di circolazione – riflette Alverà - allora sì potrebbe essere un fine settimana buono dal punto di vita turistico, perché gli appassionati di bicicletta si muovono; ma al momento siamo ancora in attesa». Ferme, o quasi, anche le richieste di soggiorno in vista dell’estate: «Prenotazioni? Numeri irrisori, per ora. Del resto noi lavoriamo soprattutto con la clientela straniera e se questo tipo di turista non può muoversi, per noi si tratta certo di una buona notizia. Noi lavoriamo molto con i flussi dall’estero e se essi non possono muoversi, dovremo fare affidamento sulla clientela italiana».



MALINCONIA

Il presidente di Federalberghi Belluno, Walter De Cassan, con lo sguardo abbraccia l’intera provincia e non vede cose diverse rispetto a chi ha come punto di vista Cortina: «Al momento per quanto riguarda le prenotazioni persiste ancora tanta calma – esordisce – e la ragione va ricercata nella perdurante incertezza. Se qualcosa si muoverà comincerà a farlo fra un mese, più o meno a metà del mese di maggio. A quella data, almeno, i turisti cominceranno a raccogliere informazioni, a patto che allora si sappia effettivamente qualcosa su come sarà, quali regole vigeranno e che possibilità ci saranno per la prossima estate, cioè su possibilità e limitazioni di movimento. Per capire cosa stia realmente succedendo, basti pensare che di norma, in una stagione normale, le prenotazioni per il mese di agosto cominciano già a gennaio».



AL LAGO

Doris Turra è titolare del campeggio Gajole sul lago del Corlo, in Comune di Arsiè. E l’analisi di quanto sta accadendo in provincia non cambia nemmeno dal Feltrino: «In questo momento noi siamo chiusi naturalmente – racconta – e tuttavia qualche timida richiesta ce l’abbiamo avuta, anche per le giornate del 1° maggio e dintorni. Tuttavia di fronte alle domande per fine mese noi non siamo in grado di fornire risposte e per quanto riguarda l’estate è ancora un po’ presto». Per le festività imminenti, il campeggio sul Corlo che ha cento piazzole fra spazi destinati alle roulotte e alle tende, di solito lavora con una clientela italiana; mentre per l’estate arrivano gli stranieri: olandesi e tedeschi in testa e a seguire belgi e turisti di altre nazionalità. «Se a fine mese potessimo aprire – prosegue Turra – noi in due giorni saremmo pronti, anche perché abbiamo molti spazi e attività possibili da fare in aree esterne; ma bisogna che poi che i prossimi decreti lascino girare le persone da una provincia all’altra e fra regioni. Altrimenti chi si muove?» La titolare del campeggio Gajole conclude così: «Io sono ottimista. E anche se nemmeno le associazioni di categorie in questo momento sono in grado di darci informazioni più certe, io penso che qualcosa di più - movimento, presenze e turisti - rispetto a quanto accaduto e a quanto abbiamo registrato lo scorso anno, possa davvero esserci».