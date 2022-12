BELLUNO - La Fondazione Dmo è nata, al momento ha denaro per poter esercitare, ma in futuro dovrà autosostenersi. Ecco perché ai soci verrà aumentata la quota di partecipazione. Ma l’Ente Provincia va oltre e guarda alla tassa di soggiorno attualmente applicata solo da alcuni Comuni. Si tratta di un gettito che arriva dalle tasche dei turisti che alloggiano nelle strutture ricettive di territori classificati come località turistica o città d’arte. L’obiettivo è arrivare a far sì che tutti i Comuni, anche quelli più piccoli, la applichino.



I DATI THINK TANK

Una tassa che in provincia (escluso il Comelico), nel 2019, ha generato incassi per 3 milioni 164mila euro, crollati poi nel 2020, a causa del lockdown, a 1 milione 625mila euro (-48,6%). I ristori del Governo hanno coperto il 39 per cento della perdita per un importo pari a 1 milione 236mila euro. Il Comune che ha perso di più è stato Cortina con un crollo del 72 per cento, passando da un incasso di 1 milione 646mila euro a 460mila euro. Auronzo ha perso invece il 36 per cento, passando da 292mila a poco più di 95mila euro. Alleghe ha limitato le perdite a -11 per cento, passando da 109mila euro a 97. I dati sono stati elaborati dalla Fondazione Think Tank Nord Est su banca dati Siope e Ministero dell’Interno.



«L’ENTE AVRÀ SPESE»

Un tema introdotto, ieri, dal presidente della Provincia Roberto Padrin, nel corso di un punto stampa in cui venivano spiegati alcune peculiarità della Fondazione. «Questo è stato il primo passo - ha detto Padrin -, ma un tema che si aggancia è l’applicazione della tassa di soggiorno. Non tutti i comuni però la applicano e anche su questo argomento cercheremo di fare dei ragionamenti tutti insieme. La quota dei soci non può bastare, anche perché l’ente dovrà avere dei dipendenti, almeno due o tre oltre all’amministratore, al direttore, alla responsabile marketing, Elisa Calcamuggi e al responsabile amministrativo Stefano Casagrande».

Ma è il consigliere provinciale con delega al Turismo Danilo De Toni ad argomentare la questione, partendo dalla premessa: «La Dmo Dolomiti è l’Ente, riconosciuto dalla Regione del Veneto, dedicato alla promozione, allo sviluppo ed all’incremento del turismo nel territorio della provincia di Belluno. La Dmo riunisce soggetti pubblici e privati che si occupano di turismo nel territorio, quali Provincia, Comuni, consorzi e associazioni di categoria. Considerando che la competenza sul turismo è questione regionale io posso dire che la tassa di soggiorno viene applicata da quasi tutti i comuni turistici del territorio provinciale, meno da quelli della parte bassa – spiega De Toni – e sarebbe opportuno che anche loro la introducessero. La Fondazione Dmo fa un’attività promozionale di tutto il territorio, c’è un grosso progetto da mettere insieme».



STRADA DA SEGUIRE

Il consigliere provinciale sottolinea come «sia prematuro parlare di tassa di soggiorno», ma non nasconde il suo pensiero, ovvero che questa è una strada importante da percorrere. Secondo De Toni tutto è turismo, dall’artigianato ai prodotti alimentari, e anche in quei comuni dove all’apparenza non si vedono alberghi ci sono altre forme di accoglienza e soprattutto di turismo. «Tutti i comuni dovrebbero partecipare con qualcosa alla Fondazione - ha proseguito De Toni -, è logico che se un territorio non ha ricettività dovrebbe magari contribuire in maniera minore, ma se dobbiamo fare marketing territoriale serve che tutti facciamo sistema. Promuovere tutto il territorio non significa pensare solo alla parte turistica – insiste De Toni – ma c’è l’artigianato, l’aspetto produttivo, c’è storia, cultura, sport. Dobbiamo pensare che il Bellunese dovrà creare servizi, perché si presta all’insediamento di nuove persone e a noi sta invogliarle».