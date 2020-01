Tumore, morto Moreno Beggio, imprenditore di 41 anni

BORGO VALBELLUNA - Ha perso la sua difficile battaglia contro il tumore, iniziata un anno fa. Se n'è andato così Moreno Beggio, 41 anni, di Villa di Mel, noto per la sua attività nel settore dell'ortofrutta.



L'azienda era stata fondata da padre Franco diventata un centro all'ingrosso per una vasta area provinciale. Con l'azienda di famiglia, Moreno Beggio girava i mercati della provincia e proprio questa sua attività itinerante lo aveva reso noto ad un'ampia fetta di popolazione.



Un anno fa circa, la scoperta della malattia e la lunga battaglia, dentro e fuori dagli ospedali, per riuscire a vincerla. Ma le cure non hanno sortito quel beneficio sperato. La comunità, in queste ore, si è stretta attorno alla famiglia. Moreno lascia il figlio Tommaso, la mamma Patrizia, il fratello Morris, il nipote Federico, la cognata Chiara, oltre al papà Franco.



HOSPICE LE VETTE

I funerali si svolgeranno domani alle 15 nella chiesa arcipretale di Villa di Villa. Nell'epigrafe un grazie viene rivolto ai medici che lo hanno seguito da vicino, Andrea Dall'O' e Roberta Perin, oltre al persona dell'Hospice Le Vette Feltrine al quale si potranno devolvere eventuali offerte. © RIPRODUZIONE RISERVATA