Chi era Francesca Dal Magro

Tumore fulminante: uccisa in 4 mesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BORGO VALBELLUNA - Ha combattuto fino alla fine, manon ce l'ha fatta. Quattro mesi fa la scoperta del male. Aveva 28 anni e tutta la vita davanti, ha cercato di affrontare le cure, la radioterapia, il dolore, con tanta forza e spesso cercando di dare lei stessa forza agli altri. Una combattente che ha lottato, ma che ieri ha dovuto arrendersi a un destino più forte. Sgomenta la comunità di Borgo Valbelluna, dove la ragazza viveva ed era amata ed apprezzata da tanti per il suo carattere disponibile e solare.Francesca Dal Magro lavorava come estetista al centro estetica & bellezza Tatì di Mel che ieri ha tenuto le serrande abbassate in segno di lutto. Francesca era sempre sorridente. Le piaceva tenersi in forma, andava in palestra ed a camminare in montagna. La natura, un'altra delle sue grandi passioni. Era legatissima alla sua famiglia, a mamma Mirella e a papà Gigi, e in particolare al fratello Simone con cui rideva e scherzava sempre. Francesca ha vissuto a Carve la giovinezza, per poi trasferirsi a Marcador, dove viveva con il compagno Alessandro.Il cancro se l'è portata via in pochissimo tempo. Un tumore che ha avuto origine da un melanoma e che Francesca ha scoperto solo quattro mesi fa. Subito le cure e l'intervento che sembrava essere riuscito, dando speranza alla giovane ed alla sua famiglia. Ad un controllo successivo però la scoperta che il tumore si era esteso. I medici hanno tentato tutto il possibile, ma il male era troppo aggressivo e non c'è stato nulla da fare.Lasciar perdere non sempre è un segno di debolezza: a volte indica che sei così forte da saper rinunciare: questa frase, che per Francesca aveva un significato speciale, accompagna l'epigrafe che annuncia la prematura scomparsa della giovane zumellese. Ieri è infatti stata definita anche la data dei funerali della 28enne. I parenti, gli amici e tutti coloro che vorranno esprimere il loro affetto e la vicinanza alla famiglia lo potranno fare domani alle 9.30 nella chiesa parrocchiale di Carve. La salma verrà poi portata al cimitero di Carve, dove verrà sepolta.Sono tante le persone che nei social hanno voluto lasciare un messaggio per ricordare Francesca. Molti si sono trovati senza parole per una morte tanto improvvisa quanto assurda. Poche parole e tanta amarezza. Ora sei un angelo .. e sicuramente donerai il tuo sorriso a chi ne ha bisogno, la ricorda Dario. Ciao angelo, sarai per sempre nei nostri cuori scrive Sonia. Il tuo sorriso ci ha illuminati, ora regalalo agli angeli. Veglia sulla tua famiglia ricorda ancora Francesco. Un messaggio di vicinanza alla famiglia è arrivato anche da diverse società calcistiche, il padre è infatti un dirigente del calcio Gemelle.