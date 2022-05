BELLUNO - C’è chi è arrivato a pagare un materasso 5mila euro. O chi ha cambiato il contratto della luce, praticamente a sua insaputa. E nel mirino ci sono sempre loro: gli anziani. Le truffe ai “nonni”, purtroppo, non sono una novità: è la piaga di questa provincia. Ma i raggiri sono sempre più insidiosi e passano anche per il “teleselling”, ovvero la vendita telefonica che ormai avviene anche all’insaputa della vittima. Una volta caduti nella rete cosa fare? Da cinquant’anni la Lega Consumatori Belluno aiuta i soggetti deboli a difendersi da quegli episodi spiacevoli che portano, in casi più gravi, a vere e proprie truffe. Un’assistenza gratuita che vede in prima linea il presidente Giosuè Da Cas e uno dei volontari Luciano Reolon, che negli anni ne hanno viste di tutti i colori. La Lega Consumatori infatti «è nata negli anni ‘70, promossa dalle Acli, in primo luogo per aggregare il consumatore e per tutelarlo in caso di necessità». Il tutto gratuitamente, visto che sono volontari. Ma dopo anni di casi risolti, sanno come mettere in guardia gli anziani. Il primo consiglio che il presidente Da Cas si sente di dare è questo: «Dubitare sempre al telefono ed evitare di rispondere di sì, perché le telefonate sono registrate».

IL LAVORO «All’anno ci contattano circa 120 persone e lavoriamo quindi su circa 120 pratiche nei 12 mesi, in totale e completo volontariato», raccontano alla Lega Consumatori. Parliamo di cinque volontari che si fanno trovare dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 alla sede di piazza Piloni 11, nei locali del Centro Giovanni XXIII, ma si può anche telefonare allo 0437 943760 (risponderà eventualmente la segreteria telefonica) oppure via mail scrivendo a belluno@legaconsumatori.it strumento utile anche per inviare testo e documentazione. Il caos verrà poi preso in carico dalla Lega che contatterà la persona che chiede aiuto.

GLI AIUTI Purtroppo le spese della corrente, la carta, le strumentazioni hanno portato il direttivo a prendere l’elenco delle persone che si sono rivolte dal 2019 al 2021 chiedendo se qualcuno voleva offrire un contributo «e cominciano ad arrivare delle risposte, ne siamo lieti», fanno sapere Giosuè Da Cas e Luciano Reolon.