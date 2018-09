Truffatore seriale sul web condannato, ma evita il carcere: polemica sui social

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BELLUNO - Il suo nome e il numero telefonico, dal quale chiama le vittime, compare su numerosi siti in cui utenti mettono in guardia contro le truffe. Lorenzo Giannico, 38enne di Genova è un nome conosciuto, non solo su Internet ma nelle aule di giustizia. Ieri mattina, in Tribunale a Belluno è stato condannato per l'ennesima truffa via Internet: ricevette una caparra di 600 euro da un bellunese per una Vespa, che non consegnò mai. Il giudice Antonella Coniglio, al termine del processo, lo ha condannato a un anno di...