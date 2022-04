BELLUNO - Sequestrati 100mila euro, tra disponibilità finanziarie e beni immobili, a Valerio Tabacchi. Il cadorino, già consigliere della SeAm Servizi Ampezzo, con delega al turismo e alla gestione di Cortina Marketing, già assessore a Belluno della giunta Massaro, avrebbe truffato un prozio residente all'estero. Secondo l'ipotesi accusatoria, a seguito del violento incendio che nel 2019 distrusse il suo appartamento a Borca di Cadore (di cui il prozio è co-proprietario), si sarebbe intascato l'assicurazione re-investendo i soldi in attività economiche ed imprenditoriali riconducibili a lui stesso. È quanto emerge dalle indagini svolte dal nucleo di polizia economico finanziaria della guardia di finanza di Belluno che gli contesta i reati di truffa e auto-riciclaggio.



IL SEQUESTRO

Nell'ambito dell'inchiesta coordinata dalla Procura di Belluno, le fiamme gialle hanno dato esecuzione a un'ordinanza di sequestro preventivo, emessa dal Tribunale di Belluno con l'obiettivo di una confisca per equivalente. In altre parole vengono confiscati i beni legalmente acquistati (o comunque posseduti) dall'indagato per un valore pari all'illegittimo guadagno. In questo caso, 100mila euro.



LA DENUNCIA

Le indagini e il successivo provvedimento sono nati dalla denuncia di un anziano bellunese che abita in Germania. Si tratta del prozio di Tabacchi che condivide con lui la proprietà del fabbricato andato distrutto nell'incendio di quasi tre anni fa. Agli inquirenti ha raccontato di non aver mai ricevuto la sua parte di indennizzo. «Valerio avrebbe spiegato nella denuncia si era proposto fin da subito all'assicurazione quale referente per l'ottenimento della somma da riscuotere». Soldi che il prozio non ha mai visto: «Non me li ha mai versati, fornendo di volta in volta giustificazioni diverse». Così sono scattati gli accertamenti. La guardia di finanza ha raccolto informazioni testimoniali, acquisito documenti e analizzato i rapporti bancari riconducibili all'indagato. Piano piano è emersa la truffa.



IL RAGGIRO

In relazione all'istruzione della pratica di risarcimento prodotta all'assicurazione, Tabacchi sarebbe ricorso a una serie di artifizi e raggiri nei confronti del prozio che hanno poi indotto l'assicurazione ad effettuare il bonifico d'indennizzo su un conto corrente nella sua disponibilità. Ricevuto il premio assicurativo, avrebbe poi reinvestito il denaro con versamenti a favore di altre attività economiche ed imprenditoriali, «ostacolando fanno sapere gli inquirenti l'identificazione della provenienza delittuosa delle somme ed incappando, in tal modo, nell'illecita condotta di auto riciclaggio essendo egli anche l'autore del delitto presupposto di truffa». Per recuperare questo denaro è stato utilizzato lo strumento del sequestro per equivalente. Una misura cautelare che ha congelato, per la successiva confisca, disponibilità finanziarie e beni nella disponibilità dell'indagato in misura corrispondente all'ammontare di quanto sottratto in modo illecito al prozio.

IL ROGO

L'incendio era scoppiato il 9 giugno 2019 nella casa di via Cavour 32 a Cancia (Borca di Cadore). Due episodi speculari in 6 anni. Ma quella volta l'inquilina del piano di sotto era stata portata al Pronto soccorso per una lieve intossicazione. Si trovava fuori casa, invece, Carla Zanetti, l'allora proprietaria dell'immobile e nonna di Tabacchi. L'allarme verso le 11.30 del mattino. La mansarda, interamente in legno, era andata completamente distrutta per l'intera superficie di circa 300 metri quadrati, compromettendo anche il piano terra, prima con il fumo poi con l'acqua usata dai vigili del fuoco per spegnere le fiamme.