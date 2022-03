Raffica di storie strappalacrime, nomade 36enne si fa consegnare 90mila euro dal prete: arrestata

FELTRINO - Da diverso tempo chiedevano soldi al prete, con storie strappalacrime arrivando a farsi consegnare 90mila euro in totale. Ma alla fine il sacerdote, un anziano del Feltrino, ha denunciato tutto ed è scatatta la trappola dei carabinieri. E' così che una donna nomade residenti nella provincia di Bolzano è finita in cella per truffa aggravata. Denunciato a piede libero il complice, residente a Trento, che l'attendeva in auto. Il blitz dei militari, della stazione di Feltre, risale al 5 marzo, quando i militari l'hanno sorpresa mentre ritirava la mazzetta dal religioso. A quel punto la 36enne, C.L. le sue iniziali, è finita in carcere de La Giudecca a Venezia e ieri, 9 marzo, è comparsa di fronte al gip, che ha disposto la liberazione con divieto di dimora in provincia di Belluno. Denunciato a piede libero in concorso C.D., 35enne-

