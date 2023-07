BELLUNO - «La ingannava illudendola su una convivenza che non aveva alcuna intenzione di realizzare». Il procuratore generale di Venezia ha chiesto e ottenuto la condanna bis per Moreno De Gan, feltrino 54enne, accusato di truffa aggravata. In secondo grado, con sentenza emessa nei giorni scorsi l’imputato, difeso dall'avvocato Simona Ianese, ha preso 8 mesi di reclusione e 170 euro di multa (contro i 9 mesi che gli erano stati inflitti dal Tribunale di Belluno. De Gan avrebbe messo in atto una cosiddetta “truffa romantica” fingendosi innamorato di una donna solo per spillarle denaro. Si tratta di una donna di Trichiana, invalida civile al 60% e affetta da un disturbo psichico, che all’epoca aveva 64 anni. Ebbe la forza di denunciare tutto e costituirsi parte civile nel processo per vedere risarciti i danni patiti, tramite l’avvocato Stefano Bettiol. Il giudici della Corte d’Appello di Venezia hanno disposto per lei il risarcimento del danno e di ulteriori 3500 euro di spese legali da pagare, che di aggiungono ai 5000 del primo grado.

LA STORIA

De Gan si era finto innamorato pazzo di quella donna più grande di lui e le aveva promesso che sarebbero andati a convivere e si sarebbero sposati, ma poi ha sposato un’altra. L’uomo, che aveva messo in atto la più crudele delle truffe romantiche. Tutto è iniziato nel 2018 fa quando la storia d’amore nata tra i due, che lavoravano in una cooperativa agordina, stava per sfociare nelle nozze. Lei è del 1955, lui del 1969. Il collega-fidanzato inizia a chiederle denaro, proprio con la scusa di preparare il loro nido d’amore. Riesce a farsi consegnare 2mila 690 euro, con la scusa di dover versare la caparra per l’appartamento dove andranno a vivere. In realtà, a un certo punto, quel fidanzato amorevole e tanto innamorato sparisce. Non risponde più al telefono, non si fa trovare sul lavoro. Sconsolata e disperata la donna va a chiedere un parere legale all’avvocato Bettiol, per tentare di riavere i suoi soldi. E nelle indagini viene a scoprire che lui si era sposato con un’altra. L’uomo ha inviato anche una lettera di scuse ma non ha mai restituito i soldi.

IL REATO

Ma solo una parte dei fatti costituiscono reato, secondo quanto sostenuto dal procuratore generale. «Avrebbe nella sostanza abusato dell’ascendente sentimentale guadagnato sulla parte offesa: a giudizio di quest’Ufficio va separata la fase in cui il De Gan chiedeva ed otteneva denaro senza nulla prospettare alla donna, se non il proprio interessamento sentimentale, da quella in cui reclamava somme con il pretesto – infondato – di versare la caparra per la futura casa in cui avrebbe convissuto con la stessa, oltre ad altre spese a tale prospettazione connesse». «È solo in quest’ultimo periodo che la condotta integra appieno il paradigma del delitto contestato», prosegue la Procura generale in quanto ingannava la donna «illudendola su una convivenza che non aveva alcuna intenzione di realizzare». Fa partire quindi le accuse dal 23 luglio, giorno della dazione della somma più rilevante, dino al 6 agosto, quando la parte offesa erogava l’ultimo “prestito”. «La seppur lieve diminuzione temporale comporta un altrettanto lieve riduzione del trattamento sanzionatorio», ed è per questo che c’è stato lo “sconto” di un mese di reclusione a fronte però di spese legali da risarcire lievitate. Resta da capire se ora il caso, che era finito anche televisione con la testimonianza della donna truffata, approderà in Cassazione.