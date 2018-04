Truffatore seriale di anziani appena uscito dal carcere: altri 6 anni di pena

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BELLUNO - Sei anni, 1.200 euro di multa, 2.950 euro di risarcimento parte civile più le spese processuali. È questa la sentenza di condanna pronunciata ieri nei confronti diaccusato di furto aggravato. L’uomo, napoletano 54enne da poco uscito dal carcere per altre pene, è stato dichiarato “delinquente abituale”.In provincia mise il segno a Feltre quando, nel febbraio 2013, con un raggiro rubò circa mille euro a un anziano che lo aveva fatto entrare in quanto egli si era presentato come ispettore dell’Inps. L’imputato tentò un “colpo” simile, lo stesso giorno, a Mel.