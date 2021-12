QUERO VAS - Lo hanno trovato morto nei pressi dell'agriturismo Mulino La Vallina di Schievenin dove alloggiava da qualche tempo.

La vittima è Sandro Mariot, nato ad Asmara (Eritrea), il 26 settembre 1955. Residente a Venezia, ma di fatto domiciliato nel comune di Quero Vas, Mariot è stato trovato in una scarpata poco lontano dal noto locale agrituristico di via Schievenin. Il corpo è stato trovato ancora mercoledì mattina, 8 dicembre, verso le 11, ma ne è stata data notizia solo ieri sera.

Sul posto, per gli accertamenti, è arrivata una pattuglia dei carabinieri della locale stazione di Quero Vas unitamente a personale medico che non ha potuto far altro che constatare il decesso. La morte sarebbe arrivata dopo una caduta che avrebbe provocato un politrauma letale. Una diagnosi in base alla quale l'autorità ha subito rilasciato il nulla osta, mettendo la salma a disposizione dei famigliari.

Il sindaco, Bruno Zanolla, afferma di non conoscere l'uomo in quanto originario del Veneziano. La titolare dell'agriturismo conferma che era un suo ospite. Mariot aveva comunque un suo profilo Facebook da quale si evince la sua passione per l'arte e soprattutto la musica, che era la sua professione. Come si può leggere dal suo profilo, lavorava presso il Teatro La Vita, ma aveva lavorato anche la Comune di Venezia. Aveva frequentato l'istituto tecnico Vittorio Bottego. Chitarrista, bassista, tastierista e percussionista. «Sono un compositore ed ho buona padronanza con chitarra, basso tastiere-synth e percussioni - scriveva nella sua pagina web -. Suono da circa 35 anni con esperienza di palco e studio. Scrivo e compongo canzoni dal 1980 circa».

Il giorno dell'Immacolata l'incidente che se l'è portato via. Resta da capire se la caduta sia stata accidentale o dovuta ad un malore.