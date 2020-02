Tromba d'aria, raffiche da paura: un albergo e una casa scoperchiati in Val di Gares

CANALE D'AGORDO - Le forti raffiche di vento che si sono concentrate, stamane 11 febbraio, nella zona della Val di Gares hanno addirittura scoperchiato un hotel. La tromba d'aria, con raffiche di 120 km orari, si è concentrata in via Xaiz, comune di Canale d'Agordo scoperchiano l'albergo "Val di Gares", che in questo momento non aveva ospiti, e una vicina abitazione. Sul posto i vigili del fuoco, intervenuti oggi alle oore 9, e che sono ancora al lavoro per la messa in sicuezza.

Doppio black out elettrico in Alto Adige: vaste zone restano al buio Due black out elettrici hanno colpito vaste zone dell'Alto Adige dalle 10.30. Dopo un primo black out, durato dieci minuti, la luce è tornata per breve tempo per poi saltare nuovamente. Il gestore di rete Edjna sta effettuando accertamenti per risalire alle cause. Numerose le chiamate ai vigili del fuoco.

