FALCADE - Dopo due anni di sospensione causa Covid, ritorna il Trofeo Ski Alp 4 Valli, il circuito trentino - veneto di scialpinismo in notturna più longevo d'Italia che si snoda tra le quattro Valli di Fiemme, Fassa, Biois e Primiero. Giunto quest'anno alla 24. edizione, l'evento è stato accolto con grande entusiasmo dagli appassionati di sci alpinismo che hanno risposto con grande partecipazione iscrivendosi numerosi all'intero circuito tanto che in queste ore si stanno superando i 250 iscritti, di cui quasi 100 escursionisti.

IL POKER

I quattro eventi sportivi sono organizzati dal Team 4 Valli, composto da rappresentanti delle quattro vallate insieme agli insostituibili volontari e la collaborazione degli Impianti di risalita. Novità di questa edizione è l'entrata per l'organizzazione della tappa di Moena, di Bela Ladinia, in questo momento l'Associazione di sci alpinismo più numerosa del Trentino con oltre duecento soci. La formula del circuito invece rimane invariata. Le quattro gare - raduni si svolgeranno sempre il venerdì sera con dislivelli abbordabili di circa 500 metri ciascuna, per permettere anche ai meno allenati di poter prendere parte a questa bella occasione di ritrovo e di sport, che si caratterizza in maniera significativa nei ritrovi post gara allestiti nei rifugi collocati nei pressi degli arrivi, dove si svolgono i pasta party, le premiazioni della gara e le estrazioni di premi per tutti i partecipanti, sia agonisti che escursionisti. Particolarmente attesa la finalissima del prossimo 3 marzo a Falcade. Infatti la Molino Caverson, che in passato, grazie anche all'ospitalità della famiglia Secchi, ha raggiunto il record dei 500 partecipanti, oltre a festeggiare la 25. edizione, propone per l'occasione anche la partecipazione con la formula Ski alp a la vecia, in cui si invita tutti a partecipare vestiti con l'abbigliamento e attrezzatura storica di sci alpinismo. Per il vestito folkloristico - storico più bello ci sarà un simpatico premio.

LE ADESIONI

Le iscrizioni fino al 2 febbraio alle 23 si possono fare solo on line sul sito www.keepsporting.com dove sono riportate tutte le informazioni relative alla possibilità di iscrizione cumulativa a tutte le quattro prove, ma ci si può anche iscrivere singolarmente alla singola gara e relativo regolamento. Ecco il dettaglio degli appuntamenti: venerdi 3 febbraio 26. Ski Alp Cauriol 1. Memorial Elisa Deflorian (salita più discesa più salita per agonisti, gli escursionisti solo salita con partenza in linea) alle 20 a Castelir Bellamonte Predazzo Val di Fiemme (Trento). Venerdi 10 febbraio 8' Moena Ski alp, alle 20 Moena-Alpe di Lusia Val di Fassa (solo salita con partenza in linea). Venerdi 24 febbraio 24. Memorial Maurizio Zagonel 3. Trofeo Aldo Giovanelli alle 19.30 San Martino di Castrozza Val di Primiero (Trento) (solo salita con partenza libera dalle 19.30 alle 20.15). Venerdi 3 marzo 25. Molino Caverson alle 19.30 a Falcade Valle del Biois (solo salita con partenza libera dalle 19.30 alle 20.15).