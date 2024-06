BELLUNO - Trasporto a chiamata: si chiama Trillo il progetto sperimentale di trasporto a chiamata che nella nostra provincia partirà lunedì a Belluno e Feltre con allargamento alle rispettive cinte urbane. Era lo scorso mese di febbraio quando i rappresentanti dei sindacati bellunesi dei trasporti erano andati a Crema dove si trova il centro direttivo di Autoguidovie che smista e coordina il servizio a chiamata per l’intera regione Lombardia. Proprio quel servizio che, dopo mesi di studio ed analisi, in provincia di Belluno partirà lunedì, in coincidenza con l’avvio dell’orario estivo e proprio in concomitanza con il primo lunedì senza scuola che, di fatto, libererà molti mezzi e personale: «Ma è un caso – dice il consigliere provinciale delegato ai Trasporti, Massimo Bortoluzzi - perché sarebbe potuto essere avviato anche prima».



IL VIA LIBERA

La decisione è arrivata ieri quando a Palazzo Piloni si è ritrovato in assemblea l’ente di governo del trasporto pubblico locale, costituito da provincia e dai comune di Belluno, Feltre, Pieve di Cadore, Cortina e Auronzo. È stata questa l’occasione per approvare il nuovo servizio flessibile presentato da Dolomitibus all’interno del contratto di esercizio. Spiega lo stesso consigliere Bortoluzzi: «Sarà una sperimentazione, e servirà un periodo di rodaggio perché tutto funzioni al meglio. Dovrà essere un servizio migliorativo, anche per superare alcune criticità registrate nel corso dell’ultimo anno. Dal trasporto pubblico locale, i cittadini e anche i turisti si aspettano un servizio efficace, efficiente e capillare. Con Trillo ci auguriamo di poter dare risposte concrete in questo senso. Anche per poter estendere il servizio in altre aree, se l’esperimento andrà a buon fine». Una possibilità che però al momento non è prevista: «Dobbiamo partire e capire se e come funziona», aggiunge il consigliere.



COME FUNZIONA

Infatti, almeno in questa prima fase, Trillo servirà le aree di Belluno e Feltre, estese alle rispettive cinte urbane, coprendo quindi anche i territori di Ponte nelle Alpi, Sedico e Limana (per il capoluogo), Pedavena e Seren del Grappa (per Feltre). Funzionerà con prenotazione degli utenti, che potranno chiamare il bus tramite App o call center, e trovarlo all’orario richiesto alla fermata più vicina. E sarà di fatto una trasformazione delle principali linee urbane attualmente in servizio, nelle fasce orarie di morbida, quindi dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 20,30; nel periodo invernale invece gli orari di attività saranno 9-12 e 15-19. A Belluno saranno utilizzati 3 autobus da 60 posti con pedana per persone con disabilità, 2 veicoli tipo van e altrettanti veicoli Ncc in subaffido; a Feltre i mezzi saranno tre: 1 autobus, a sua volta attrezzato per persone con disabilità, 1 van e 1 Ncc. Le prenotazione potranno essere effettuate da 7 giorni fino a 2 ore prima del viaggio. Per quanto riguarda le tariffe, saranno di 2 euro per un ticket in area urbana, di 2,5 euro per un biglietto nelle tratte delle cinte urbane, ma sono previsti anche abbonamenti appositi per l’estate, da 90 euro, validi dal 10 giugno al 31 agosto. «La capillarità territoriale e oraria è un elemento su cui abbiamo posto particolare attenzione – chiude Bortoluzzi – ora auspichiamo che il servizio venga compreso e utilizzato dagli utenti, e anche dai turisti. Il trasporto pubblico è fondamentale in una provincia di montagna che ha nelle distanze da coprire una criticità importante».



LA SODDISFAZIONE

Dice infine Andrea Biasiotto, presidente Dolomitibus: «L’introduzione del sistema a chiamata consentirà di rispondere in maniera ancora più tempestiva e accurata alle richieste di mobilità del territorio. Grazie a un ventaglio di soluzioni altamente personalizzabili e flessibili, e la garanzia di un’elevata puntualità, Trillo contribuisce a favorire forme di mobilità sostenibili».