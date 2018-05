Lupo ancora all'attacco, nuove pecore divorate dalle sue fauci

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRICHIANA (BELLUNO) - Ilancora in azione in sinistra Piave: domenica mattina ha sbranatoSi tratta dell'ennesimo colpo messo a segno dal grande predatore a discapito di piccoli allevatori o appassionati che tengono qualche capo giusto per mantenere il territorio; piccoli allevatori che sono ormai stanchi di questa situazione e vogliono risposte da chi ha la competenza per farlo. Questo piccolo allevatore abita in una frazione alta del comune di Trichiana, verso la zona di Sant'Antonio Tortal. Dietro casa ha un appezzamento di terreno che ha deciso di tenere in ordine con un piccolo allevamento di 13 pecore. «Domenica mattina ero ancora a letto, saranno state le cinque del mattino, e ho sentito i miei cani abbaiare racconta l'allevatore -. Questo mi ha insospettito e mi sono alzato per vedere cosa stesse succedendo. Due delle pecore erano state sbranate».